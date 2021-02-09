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Китайская вакцина против коронавируса не попадет в Украину вовремя

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Китайская вакцина против коронавируса не попадет в Украину вовремя

ГП «Медзакупки» получило сообщение компании «Лекхим» о задержке в графике поставки первой партии вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на открытое письмо.

В нем «Лекхим» просит у властей разрешения на отсрочку поставки первой партии препарата до апреля. Причинами являются задержки экспортной лицензии от правительства Китая, а также позднее принятие ВР закона об ускоренной государственной регистрации вакцин от коронавируса.

«Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок между ОАО Лекхим и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину», — говорится в письме.

В компании также просят изменить согласованные границы эффективности вакцины.

«Мы подтверждаем это», — сказали в украинском Минздраве в ответ на запрос Reuters о том, просила ли «Лекхим» отложить поставки вакцины и изменить условия эффективности, заявив, что они передали письмо в Минздрав.

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Напомним, что если компания «Лекхим», которая является посредником в закупке вакцины против коронавируса между украинским Минздравом и китайской компанией Sinovac, не закупит до мая 1,9 млн доз, то вынуждена будет отдать полную предоплату. Об этом сообщала организация StateWatch, которая проанализировала договор.

вакцина, Лекхим, Sinovac
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