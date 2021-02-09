Китайская вакцина против коронавируса не попадет в Украину вовремя

ГП «Медзакупки» получило сообщение компании «Лекхим» о задержке в графике поставки первой партии вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на открытое письмо.
В нем «Лекхим» просит у властей разрешения на отсрочку поставки первой партии препарата до апреля. Причинами являются задержки экспортной лицензии от правительства Китая, а также позднее принятие ВР закона об ускоренной государственной регистрации вакцин от коронавируса.
«Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок между ОАО Лекхим и Sinovac Biotech и перенос сроков доставки вакцины в Украину», — говорится в письме.
В компании также просят изменить согласованные границы эффективности вакцины.
«Мы подтверждаем это», — сказали в украинском Минздраве в ответ на запрос Reuters о том, просила ли «Лекхим» отложить поставки вакцины и изменить условия эффективности, заявив, что они передали письмо в Минздрав.
Напомним, что если компания «Лекхим», которая является посредником в закупке вакцины против коронавируса между украинским Минздравом и китайской компанией Sinovac, не закупит до мая 1,9 млн доз, то вынуждена будет отдать полную предоплату. Об этом сообщала организация StateWatch, которая проанализировала договор.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016