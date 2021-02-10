Китайцы подали документы на регистрацию вакцины Sinovac в Украине

Компания Sinovac подала в Министерство здравоохранения документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Компания хочет получить разрешение на экстренное применение вакцины
Об этом заявили в Минздраве.
«Компания Sinovac подала заявку о государственной регистрации в Украине вакцины против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения», — сообщили в министерстве.
Как отметили в Минздраве, разрешение на экстренное применение вакцины Sinovac уже предоставили компетентные органы Турции, Бразилии, Китая и Индонезии.
Украина и компания Sinovac ранее договорились о поставке 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 для вакцинации украинцев. Поставки начнутся после регистрации вакцины в Украине.
При этом вчера агентство Reuters заявило, что поставки вакцины Sinovac в Украину могут задержаться.
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