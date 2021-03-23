В четверг в Украину прибудет китайская COVID-вакцина компании Sinovac

Китайская вакцина от коронавируса разработки Sinovac должна прибыть в Украину 25 марта. Точное время доставки станет известно позже.
Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на представителя компании «Лекхим» Элеонору Мирошник.
25 марта «Лекхим», которая является представителем Sinovac Biotech, должна принять и доставить в Украину первую партию препарата под названием CoronaVac. Вероятно, в этой партии будет 700 тысяч доз вакцины. Всего контракт с Sinovac предусматривает поставку 1,8 миллиона доз.
Ранее компания «Лекхим» сообщила СМИ, что вакцина против COVID-19 CoronaVac успешно завершила третью фазу испытаний в Турции и будет поставлена в Украину до 15 марта. В то же время в госпредприятии «Медицинские закупки» отметили, что не получили документов от китайской фармкомпании Sinovac Biotech.
Компания Sinovac, ссылаясь на предварительные данные клинических исследований, также заявляет, что ее вакцина CoronaVac безопасна для детей в возрасте от трех до 17 лет. Документы якобы уже переданы регулятору КНР, пишет AP.
По данным источника издания, клинические испытания с участием более 550 детей показали, что вакцина «вызывает иммунный ответ».
Говоря о нежелательных явлениях после укола, медицинский директор Sinovac Ганг Цзэн заявил, что у двух детей (трех и шести лет) поднялась температура, а у остальных «наблюдались легкие симптомы».
На 23 марта в мире введено более 70 млн доз вакцины от Sinovac.
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