В Украину отправилась первая партия вакцины китайской компании Sinovac

Первая партия из заказанных Украиной 1 млн 915 тыс. вакцин против COVID-19 «CoronaVac» производства китайской компании Sinovac Biotech отправилась в Украину в четверг, 25 марта, сообщается на сайте посольства Украины в Китае.

«Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта зарегистрирована Министерством здравоохранения Украины, прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердивших ее эффективность и безопасность, и сейчас уже широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах», — говорится в сообщении.