Билл Гейтс ожидает, что последствия изменения климата будут намного хуже, чем пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что последствия климатического изменения могут быть более серьезными, чем пандемии. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Pais.

«Урегулировать проблему, связанную с изменением климата, сложнее, чем пандемию, но, если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже», — считает Гейтс.

По его словам, для противостояния пандемии коронавируса «необходимо глобальное сотрудничество». «Общие усилия по обмену информацией жизненно важны, потому что это борьба между человечеством и вирусом, и ни одна страна не может изолироваться, — уточнил Гейтс. — Мы многому научились, что позволит нам быть более подготовленными к следующей пандемии, которая при правильном управлении не приведет к 10% смертей, а экономический ущерб будет меньше, чем тот, из-за которого мы страдаем сейчас».

«Пандемия породила такой уровень дебатов и теорий заговора, который я никогда не мог себе представить, — признался основатель Microsoft. — Проблема становится очень серьезной, если люди считают, что ношение маски или вакцинация не имеют значения». «Мы пережили такую сложную ситуацию, что люди искали упрощенных ответов, — добавил он. — Это не так уж удивительно, но я не мог предвосхитить, как цифровые каналы будут способствовать рассылке миллионов сообщений на эти темы каждый день».

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Сторонники конспирологических теорий, однако, считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними, и что за ней якобы стоит Гейтс.