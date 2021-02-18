Facebook запретил австралийским пользователям читать и обмениваться новостями

Компания Facebook заблокирует возможность пользователям в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.

Об этом сообщил руководитель Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон.

По его словам, новое австралийское законодательство создает прецедент, когда правительство решает, сколько платит сторона, которая уже получает выгоду от бесплатной услуги.

«Предложенный закон принципиально неправильно понимает отношения между нашей платформой и авторами, которые используют ее для обмена новостным контентом. Это поставило нас перед суровым выбором: попробовать придерживаться закона, который игнорирует реалии этих отношений, или не позволять новости на нашей платформе в Австралии. С тяжелым сердцем мы выбираем последнее», — сказал он.

В свою очередь главный казначей страны Джош Фрайденберг в ходе пресс-конференции в Канберре заявил, что действия социальной сети Facebook не изменят намерение правительства страны принять кодекс ведения переговоров для СМИ.

«Сегодняшние события подтверждают огромную рыночную власть цифровых гигантов, они занимают очень большое место и в нашей экономике, и на медиаландшафте страны. Однако правительство Скотта Моррисона по-прежнему намерено ввести кодекс в действие. Мы хотим, чтобы цифровые гиганты платили медиакомпаниям за создание оригинального журналистского контента», — сказал Фрайденберг, назвав действия Facebook «неправильными и ненужными».

Казначей отметил, что ограничения Facebook, затронувшие также страницы организаций, не являющихся СМИ, были введены неожиданно и правительство не получало никаких уведомлений от администрации социальной сети. «Я разговаривал с ним (главой Facebook Марком Цукербергом, — Ред.) сегодня утром. Это был довольно продолжительный, конструктивный разговор, касавшийся того, как будет работать кодекс», — сообщил Фрайденберг.

Также глава ведомства подчеркнул, что ограничения Facebook, затронувшие ряд правительственных и благотворительных организаций, не могут быть связаны с кодексом ведения переговоров. «Их решение заблокировать доступ к правительственным сайтам, экстренным службам или бюро метеорологии было совершенно не связано с кодексом СМИ, который еще не прошел через парламентские слушания», — сказал казначей.

Летом 2020 года правительство Австралии заявило о необходимости принять новый кодекс поведения, обязательный для всех игроков национального медиарынка. По мнению властей, цифровые платформы Google и Facebook стали «неизбежными торговыми партнерами для австралийских новостных ресурсов и медиакомпаний», что обеспечило им конкурентное преимущество и привело к дисбалансу на рынке медиауслуг. Для устранения этого дисбаланса был разработан обязательный кодекс, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ.

Комитет по экономическому законодательству Сената Австралии 12 февраля передал медиакодекс в федеральный парламент страны, рекомендовав принять его без изменений. Позднее Фрайденберг сообщил, что «правительство согласилось внести некоторые технические поправки после переговоров с главами Facebook и Google», однако 18 февраля администрация социальной сети приняла решение об удалении всех публикаций на страницах австралийских СМИ. Также для пользователей в Австралии была отключена возможность публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей.

Страницы десятков правительственных и общественных организаций Австралии также оказались затронуты ограничениями, введенными Facebook в четверг. В число пострадавших попали некоторые региональные министерства и ведомства, государственное метеобюро, национальное профсоюзное движение, а также ряд социальных, правозащитных и благотворительных организаций. Позднее социальная сеть признала, что эти действия были продиктованы «очень широким» пониманием того, что является новостями, и сняла ограничения со страниц, не имеющих отношения к СМИ.