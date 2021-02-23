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Власти Австралии и Facebook договорились

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Власти Австралии и Facebook договорились

Власти Австралии и компания Facebook достигли соглашения, позволяющего восстановить работу цифровой платформы на территории государства в полном объеме. Об этом во вторник сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

«Правительство внесет поправки в кодекс о ведении переговоров для средств массовой информации и цифровых платформ. Эти изменения внесут ясность в отношении того, как именно должен действовать кодекс и укрепят основания для требования справедливого вознаграждения со стороны СМИ. Также они обеспечат стимул для построения коммерческих отношений и ведения переговоров вне поля, регулируемого кодексом», — указано в заявлении главного казначея.

Глава ведомства отметил, что поправки позволят определять степень участия цифровой платформы в развитии медиаиндустрии Австралии и более четко сформулируют основания, при которых СМИ и технологические компании будут попадать под действие кодекса. Также изменения введут понятие окончательного предложения, отказ от которого станет поводом для обращения в арбитраж.

Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон пообещал, что после достижения соглашения функции одноименной социальной сети на территории Австралии будут восстановлены в полном объеме.

18 февраля администрация Facebook отключила функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для всех пользователей в Австралии из-за намерения правительства страны внедрить кодекс ведения переговоров для СМИ. Управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии заявил, что этот закон заставит их платить за «контент, который они не просили», и создаст условия, при которых правительство страны будет решать, кто и какие соглашения заключает, а также определять, кто и сколько платит.

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Кодекс поведения игроков медиарынка, регулирующий коммерческие отношения между цифровыми платформами и СМИ, на прошлой неделе получил одобрение Палаты представителей и был передан на рассмотрение Сената. Ожидается, что документ, который должен устранить критический переговорный дисбаланс между австралийскими медиакомпаниями и цифровыми гигантами Google и Facebook, получит одобрение парламента и вступит в силу в первой декаде марта.

Facebook, Австралия
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