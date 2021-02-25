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В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за контент

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В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за контент

В Австралии цифровые платформы, такие как Facebook и Google, обязали договариваться со СМИ о вознаграждении за размещение в соцсетях оригинального контента — новостей и статей, которые они публикуют. Соответствующий кодекс принял парламент страны, говорится в совместном заявлении австралийских Минфина и Минсвязи.

В случае провала таких переговоров сумму вознаграждения будет определять правительство. Мера введена для поддержки журналистики в Австралии.

Принять кодекс правительство предложило летом прошлого года. Тогда министр финансов Джош Фрайденберг отмечал, что из каждых 100 австралийских долларов, заработанные на рекламе, 47 получает Google, 24 — Facebook и лишь 29 — другие участники рынка. По мнению главы Минфина, это ставит в неравное положение медиакомпании, которые производят оригинальный контент, и социальные сети, которые его просто распространяют.

Так, еще в 2019 году в своем отчете австралийский антимонопольный регулятор в своем отчете выражал обеспокоенность из-за того, что в Google и Facebook при поиске отображаются отрывки новостных статей, чтобы пользователи могли оценить значимость того или иного контента.

Ведомство сочло, что корпорации получают от этого выгоду, поскольку становятся привлекательными для рекламодателей. В то же время у производителей контента нет возможности устанавливать условия для использования своих материалов. В этом же документе регулятор заявлял о необходимости введения кодекса для переговоров СМИ и цифровых платформ.

В конце января управляющий директор Google Australia Мэл Сильва говорил, что корпорация отключит свою поисковую систему в Австралии, если документ все же будет принят. По его словам, такой подход австралийских властей разрушает существующие бизнес-модели, которые используют поисковые системы. Премьер-министр страны Скотт Моррисон говорил, что правительство такие угрозы не пугают.

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В Facebook в свою очередь указывали, что, если новое законодательство вступит в силу, пользователям отключат доступ к местным новостям. Но 23 февраля компании удалось договориться с властями и ограничения в отношении новостей были отменены. Правительство же дало платформе два месяца на заключение соглашения о сотрудничестве со средствами массовой информации.

Facebook, Google, Австралия
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Четверг, 25 февраля 2021
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