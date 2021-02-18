«Нафтогаз» назвал остановку «Северного потока – 2» «вопросом жизни и смерти»

Запуск газопровода «Северный поток-2» сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией, такое мнение в своем Facebook выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны», — написал Коболев. Однако, считает он, когда «Северный поток-2» заработает, газотранспортная система страны потеряет свое значение и «станет просто сетью газопроводов».
По мнению главы «Нафтогаза», остановка строительства российского газопровода является «вопросом жизни или смерти» для украинцев. Коболев назвал «Северный поток-2» «экономически бессмысленным проектом, который имеет вполне ощутимый геополитический смысл».
Так Коболев прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который связал критику газопровода с Украиной. «Почему так все крутится вокруг „Северного потока-2“? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — Ред.) геополитический проект на Украине», — сказал он накануне.
Проект газопровода предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним российский газ будет доставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
Помимо Украины, против «Северного потока-2» выступают также Польша, Латвия, Литва, Эстония и США, которые называют проект угрозой энергетической безопасности Европы. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта, и укладка труб была приостановлена на год. С 1 января США ввели очередные ограничения против проекта. Они касаются компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.
Президент США Джо Байден назвал газопровод плохой сделкой, которая делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016