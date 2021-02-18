«Нафтогаз» назвал остановку «Северного потока – 2» «вопросом жизни и смерти»

Запуск газопровода «Северный поток-2» сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией, такое мнение в своем Facebook выразил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС является частью нашей системы обороны», — написал Коболев. Однако, считает он, когда «Северный поток-2» заработает, газотранспортная система страны потеряет свое значение и «станет просто сетью газопроводов».

По мнению главы «Нафтогаза», остановка строительства российского газопровода является «вопросом жизни или смерти» для украинцев. Коболев назвал «Северный поток-2» «экономически бессмысленным проектом, который имеет вполне ощутимый геополитический смысл».

Так Коболев прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который связал критику газопровода с Украиной. «Почему так все крутится вокруг „Северного потока-2“? Хотят заставить Россию платить за их (Запада. — Ред.) геополитический проект на Украине», — сказал он накануне.

Проект газопровода предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним российский газ будет доставляться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.

Помимо Украины, против «Северного потока-2» выступают также Польша, Латвия, Литва, Эстония и США, которые называют проект угрозой энергетической безопасности Европы. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о санкциях против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вышла из проекта, и укладка труб была приостановлена на год. С 1 января США ввели очередные ограничения против проекта. Они касаются компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Президент США Джо Байден назвал газопровод плохой сделкой, которая делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией.