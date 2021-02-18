В РФ заявили о 100% эффективности их второй вакцины

Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «Эпиваккорона». Об этом сообщил в четверг заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире российского Первого канала.

«Первая группа добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела», — сказал он.

Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», — отметил он.

Центр «Вектор» 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение.