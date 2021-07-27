Белорусский суд признал экстремистским польский телеканал

Суд в Беларуси признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсат», сообщила во вторник пресс-служба белорусского МВД.
«Информационные ресурсы „Белсат“ признаны экстремистскими. Такое решение принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля. Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией — ред.) МВД по Гомельской области», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
В ведомстве также обратили внимание, что распространение информации из экстремистских источников влечет в Беларуси административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.
«Белсат» — польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в стране он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети.
В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам «Белсата» — Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева — первые в Беларуси журналисты, получившие сроки за якобы организацию в стране протестов, которые начались после выборов президента в 2020 году.
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