Внезапные морозы обрушили экспорт сжиженного газа из США

Арктические морозы, накрывшие Соединенные Штаты, обрушили экспорт сжиженного газа. Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что в настоящее время большинство скважин по добыче газа в стране приостановили работу. Поставки на СПГ-заводы снизились до четырехмесячного минимума, на заводах Cove Point, Freeport, Elba Island и Corpus Christi — в 2−4 раза, до 210 млн кубометров в сутки.
При этом вырос спрос на газ внутри США. Так, в штате Техас жители жалуются на нехватку газа, электростанции сокращают мощность. Губернатор штата Грег Аббот потребовал от завода СПГ Freeport ограничить производство и остановить две линии из трех.
В США около семи миллионов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде из-за необычно холодной и снежной погоды, сообщил телеканал MSNBC. Ненастье охватило ряд регионов страны, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. В своем репортаже телеканал сообщил о смерти 37 человек в этом штате, некоторые погибли, отравившись угарным газом при попытке согреться.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016