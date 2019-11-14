В Польшу едет американский газ для дальнейшей продажи в Украину

Сжиженный газ из США, который предназначен для дальнейшей транспортировки в Украину, через несколько дней прибудет в польский терминал на побережье Балтийского моря.

Об этом сообщил вице-президент польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, информирует Украинформ с ссылкой на Biznesalert.pl

"Газ сейчас в дороге, прибудет в порт примерно 19 ноября«,- сообщил Возняк.

По его словам, газ будет поставляться в Украину для партнера PGNiG — компании ERU Trading.

Отмечается, что ERU Trading является одной из крупнейших частных газовых компаний в Украине, которая действует на украинском газовом рынке с 2015 года. С 2016 года она начала сотрудничать с PGNiG по импорту природного газа из Польши.

Напомним, в августе 2019 года PGNiG приобрела груз сжиженного газа из США, а затем после регазификации продала его украинской компании «Энергетические ресурсы Украины».