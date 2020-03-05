Украина хочет покупать большие объемы газ в США

Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу.

Об этом в интервью УНИАН рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.

«США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт... Для нас — это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши», — сказал министр.

Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

«Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу», — сказал он.

При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.