Степанов вылетел в Индию договариваться о дополнительных поставках вакцин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов вылетел с аэропорта Борисполь в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году.
«Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения — Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире — Serum Institute of India», — написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.
По его словам, пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет. «Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас», — отметил министр.
«Основная задача — к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем», — подчеркнул Степанов.
Он также отметил, что лично проконтролирует отправку первой партии. «Важность груза обязывает», — добавил глава ведомства.
Как сообщалось, Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца текущей недели.
Степанов уточнил, что 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину к концу недели.
Он напомнил, что вопросами логистики занимается британское закупочное агентство Crown Agents, в то же время Минздрав находится на постоянной связи с производителем вакцины Serum Institute.
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