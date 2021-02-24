Для Абрамовича строят новую суперяхту

Владелец футбольного клуба «Челси» миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую яхту — 145-метровую Solaris, пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.

Судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft — там же для Абрамовича построили в 2010 году 15-метровую экспедиционную яхту Luna, которую бизнесмен впоследствии продал миллиардеру Фархаду Ахмедову (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд). Также Абрамовичу принадлежит 162,5-метровая Eclipse.

Solaris — это экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она получит восемь палуб, лифт, тренажерный зал, вертолетную площадку, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для тендеров — сопроводительных судов. На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

По информации издания, отделка лодки еще продолжается. По словам источников Forbes, судно спустят на воду на следующей неделе.

Solaris представляет собой судно поддержки, которое обеспечивает транспортировку тендеров, небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга или прием на борт вертолетов. Обычно их строят в дополнение к основному судну, но в последние годы спрос на такие яхты растет и некоторые плавают только на них, а не на основных лодках, в основном из-за количества «игрушек».

По словам источника Forbes, для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145, зарегистрированные под названиями M-Solo & M-Sola.

Solaris будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет. По оценке экспертов, яхта могла обойтись миллиардеру в $250-450 млн.

Строительство Solaris заняло шесть лет (заказ был размещен в 2015 году), что несколько превышает изначальные сроки контракта. После спуска яхты на воду понадобится около полугода, чтобы доставить яхту владельцу.

Абрамович занимает 151-е место в рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires журнала Forbes. Его состояние оценивается в $14,4 млрд.