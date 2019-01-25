Андрей Шевченко и золото Абрамовича

Пронизывающий холод, суровые серые скалы и лед вокруг — работа на рудниках Чукотки не для слабаков. В сотнях километров от ближайшего населенного пункта, в условиях вечной мерзлоты ежегодно компании холдинга Highland Gold Mining Limited Романа Абрамовича добывают тонны золота и серебра более чем на 300 млн. долларов. Холдинг, который олигарх контролирует вместе со своими бывшими однокурсниками Евгением Швидлером и Валерием Ойфом, объединяет девять рудников на Чукотке, на Дальнем Востоке России и в Кыргызстане.

Футбольный тренер и инвестконсультант

К развитию золотой империи Абрамовича, как показало расследование DW, причастен и один известный украинец — футбольная легенда, тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко. По данным реестра компаний Великобритании, Шевченко с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Эта лондонская фирма уполномочена привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining, имея статус официального брокера акций холдинга, которые котируются на Лондонской бирже. Инвестиционные брокеры, как правило, получают комиссию от размещения или продажи ценных бумаг. Акции Highland Gold Mining за последние годы выросли в цене в полтора раза, а капитализация достигла более 600 млн. долларов.

Андрей Шевченко не ответил на переданные через его ассистента вопросы издания о том, какую именно роль он, будучи футбольным тренером, играет в инвестиционной брокерской компании. Многое указывает на то, что появление Шевченко в MC Peat может быть связано с его дружбой с Абрамовичем еще со времен, когда украинский футболист играл за команду российского олигарха «Челси».

Проблема в том, что MC Peat не просто обычный брокер по контракту. Эта фирма создана при участии владельцев «золотого» бизнеса, который она продвигает. Евгений Швидлер, согласно документам из британского реестра компаний, стал партнером этого LLP — партнерства с ограниченной ответственности по британскому праву — в январе 2012 года. Сразу после этого MC Peat начала представлять интересы Highland Gold Mining Limited, а также, по данным документов из британского реестра компаний, получила от ее бенефициаров кредит на 2,7 миллиона фунтов (около 4 миллионов долларов). Деньги поступили от оффшорной компании Horizon Investments A.V.V. с карибского острова Аруба. Бенефициарами этой компании может быть как Роман Абрамович, так и его «правая рука» и друг молодости Евгений Швидлер.

Именно на эту компанию, как свидетельствуют обнародованные ранее рядом британских СМИ документы, был зарегистрирован вертолет, приписанный к легендарной яхте Абрамовича Le Grand Bleu. В 2006 мультимиллиардер подарил эту яхту Швидлеру. Впоследствии долговые обязательства MC Peat переоформили на еще одного «золотого» партнера Абрамовича — Валерия Ойфа через на его оффшорную компанию Matteson Overseas Limited с Британских Виргинских островов. С 2014 участником MC Peat также является многолетний топ-менеджер холдинга Абрамовича Millhouse Андрей Осипов.

MC Peat: двери в лондонский Сити

Компания MC Peat & Co. LLP, к которой в конце 2015 г. присоединился Андрей Шевченко, для Романа Абрамовича и его партнеров является гарантом лондонских инвестиций в золотую империю олигарха. Управляющим партнером брокерской компании является Чарльз Пит — сын многолетнего казначея британской короны сэра Майкла Пита (MC Peat, очевидно, расшифровывается как Michael and Charles Peat). Незадолго до создания брокерской компании Пит-старший вошел в наблюдательный совет промышленной группы «Евраз» Абрамовича и Швидлера. Услуги Майкла Пита, который, как пишут британские СМИ, может открыть любую дверь в деловых кругах Лондона, стоят россиянам 250 тысяч фунтов в год.

Среди компаний, интересы которых представляет MC Peat, кроме золотодобывающего холдинга есть много инновационных бизнес-стартапов. В некоторые из них, таких как производитель аккумуляторов AFC Energy, Роман Абрамович лично вложил миллионные суммы, а некоторые с российским олигархом не связаны.

Роман Абрамович — один из лояльных к Кремлю олигархов. Президент Путин дважды назначал его губернатором Чукотки. Львиную долю своего состояния олигарх сделал благодаря соглашению, поразившую обозревателей щедростью государственного «Газпрома»: газовый монополист купил у Абрамовича «Сибнефть» за 13 млрд. долларов, при том, что 10 годами ранее олигарх приобрел компанию в 130 раз дешевле. Российские оппозиционеры, в частности Алексей Навальный, неоднократно высказывали мнение, что в этой сделке были учтены неформальные финансовые интересы окружения Путина.

Достаточно благоприятным для Абрамовича бизнес-климат в России остается и по сей день. В частности его проекты по добыче золота, как свидетельствует отчетность Highland Gold Mining, кредитует «Газпромбанк», который находится в санкционных списках ЕС и США. Из-за близости к Кремлю и вопросах о происхождении состояния проблемы у Романа Абрамовича начались и в Лондоне: ему не продлили визу инвестора, и олигарху пришлось перебраться в Израиль.

Бизнес и футбол вне политики?

Бизнес известных украинцев в России уже не раз вызывал скандалы, учитывая аннексию Крыма и войну на Донбассе. Президента Порошенко уже пять лет попрекают наличием у него кондитерской фабрики в Липецке. А шоумен Владимир Зеленский, который намерен баллотироваться кандидатом в президенты, недавно подвергся сокрушительной критике после того, как журналисты «Радио Свобода» обнаружили бизнес артиста в России. Хотя он заявлял, что отказался от бизнеса в этой стране из принципиальных соображений.

Не остается вне политики и футбол. Многие украинские политики, в частности, призвали бойкотировать футбольный чемпионат мира в России, который состоялся 2018 года. Этот чемпионат был делом престижа для Владимира Путина, и российский президент открыто просил именно Романа Абрамовича «раскошелиться» на этот проект.

Украинские журналисты не раз спрашивали Андрея Шевченко о его бизнесе. Впрочем, тренер сборной отказывается говорить об этом. Связано ли его молчание с возможными имиджевыми рисками? В конце концов, Андрей Шевченко является лицом украинского футбола.