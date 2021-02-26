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Госсекретарь США призвал Россию немедленно вернуть Украине Крым

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Госсекретарь США призвал Россию немедленно вернуть Украине Крым

Соединенные Штаты считают аннексию Крыма Россией грубым оскорблением современного международного порядка. Россия должна немедленно прекратить оккупацию.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он убежден, что растущая милитаризация Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины, угрожая общей безопасности мира.

«Мы подтверждаем основную истину: Крым — это Украина... Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над полуостровом Украине», — говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что санкции США в отношении России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия «не изменит курс».

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Также США приветствуют новую инициативу Украины, Крымскую платформу, и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной и союзниками в целях прекращения российской оккупации Крымского полуострова и агрессии на востоке Украины.

Напомним, ранее в американском посольстве в Киеве уверяли, что США останутся непреклонными в поддержке Украины во время правления администрации президента Байдена.

Крым, Энтони Блинкен
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