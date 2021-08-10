«Крым – это Украина»: Блинкен заявил об агрессии РФ в Черном и Азовском морях

Государственный секретарь Соединенных Штатов Ентони Блинкен заявил, что США наблюдают продолжающиеся агрессивные действия, которые совершает Российская Федерация против Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося безопасности на море.
«В Черном море, Керченском проливе, Азовском море мы наблюдаем продолжающиеся агрессивные действия против Украины с опасными морскими и воздушными вторжениями, а также преследованием судов, подрывающими торговлю и ограничивающими доступ к источникам энергии», — цитирует Блинкена пресс-служба Госдепартамента США.
Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым — это Украина.
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Крым — это Украина», — резюмировал Блинкен.
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