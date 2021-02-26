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ФБР пообещало $250 тыс. за информацию о гражданине Украины

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ФБР пообещало $250 тыс. за информацию о гражданине Украины

ФБР в четверг объявило вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию, которая поможет арестовать фигуранта расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы гражданина РФ и Украины Константина Килимника.

«ФБР предлагает вознаграждение до $250 тыс. за информацию, которая поможет арестовать Килимника», — говорится в сообщении вашингтонского отделения ФБР в Twitter. Уточняется, что ордер на арест Килимника был выдан в июне 2018 года в связи с обвинениями в препятствии следствию.

ФБР сообщило, что Килимник обвиняется в том, что он намеренно пытался коррупционным путем убедить кого-то отсрочить дачу показаний в рамках судебного разбирательства или отказаться от нее.

Килимник был бизнес-партнером бывшего руководителя предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, а также бывшим руководителем его офиса в Киеве.

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Расследованием инкриминировавшихся России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

ФБР, вмешательство в выборы, Константин Килимник
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