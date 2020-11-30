Токийская биржа показала крупнейший месячный рост с января 1994 года

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в ноябре в среднем продемонстрировали крупнейший месячный рост с января 1994 года. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.
Как отметило агентство, в течение ноября индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, несколько раз обновлял свой максимум с 1991 года, последний раз это происходило 24 ноября. По итогам сегодняшних торгов он поднялся на 0,79% по сравнению с уровнем 27 ноября, до отметки 26433,62 пункта.
Ранее агентство Kyodo сообщало, что позитивный тренд на площадке в Токио связан с тем, что инвесторы ожидают в будущем успешную разработку вакцины от нового коронавируса, а также завершение процесса передачи власти новой администрации в США.
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