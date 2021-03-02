На Закарпатье коронавирус «помолодел» на 10 лет

Директор Закарпатского центра легочных болезней Василий Скрип сообщил, что на Закарпатье фиксируют много тяжелых форм коронавируса у пациентов в возрасте 50+ без сопутствующих патологий.
Об этом он сказал в интервью Укринформу.
«Однозначно, что осложненный коронавирус помолодел. Сейчас много тяжелых форм среди молодых людей фиксируем. Причем у пациентов, которые не имеют никакой сопутствующей патологии. А они (пациенты — ред.) — тяжелые», — заявил Скрип.
Если раньше в группу риска при коронавирусе вносили людей в возрасте 60+, то сейчас в этой группе уже 50-летние.
Напомним, что на Закарпатье две недели подряд фиксируют значительный рост заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в области госпитализируют около двух сотен человек, коек не хватает.
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