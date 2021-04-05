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На Закарпатье возобновили работу общественного транспорта

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На Закарпатье возобновили работу общественного транспорта

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Так, комиссия разрешила осуществлять на территории области регулярные и нерегулярные перевозок пассажиров, в том числе на городских автобусных маршрутах.

Кроме того, правоохранителям поручили контролировать соблюдение ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.

«Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в „красной“ зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему», — заявил глава ОГА Анатолий Полосков.

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Напомним, ранее в Закарпатской области ввели запрет на работу транспорта. При этом ограничение дважды продлевали.

В Украине за минувшие сутки выявили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Закарпатье, карантин, коронавирус
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