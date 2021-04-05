На Закарпатье возобновили работу общественного транспорта

В Закарпатской области разрешили возобновить работу общественного транспорта. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.
Так, комиссия разрешила осуществлять на территории области регулярные и нерегулярные перевозок пассажиров, в том числе на городских автобусных маршрутах.
Кроме того, правоохранителям поручили контролировать соблюдение ограничений при осуществлении пассажирских перевозок на транспорте.
«Мы должны удержать и улучшить результаты, достигнутые за период пребывания региона в „красной“ зоне. Это возможно сделать только благодаря сознательной дисциплине всех людей. А дисциплина не бывает без контроля, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы разорвать цепь заражения COVID-19 и снизить нагрузку на медицинскую систему», — заявил глава ОГА Анатолий Полосков.
Напомним, ранее в Закарпатской области ввели запрет на работу транспорта. При этом ограничение дважды продлевали.
В Украине за минувшие сутки выявили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016