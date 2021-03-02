Папа римский предрек новый Всемирный потоп

Человечество ждет новый Всемирный потоп, заявил папа римский Франциск.

По его словам, катастрофа случится, если лидеры разных государств не будут предпринимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

«Он (Всемирный потоп — Ред.) случится, если мы продолжим идти тем же путем», — цитирует понтифика газета Corriere della Sera.

Франциск напомнил, что Ною удалось пережить потоп благодаря добродетельности. Он призвал граждан и политиков к благоразумию, отметив, что оно идет рука об руку с «сочувствием к ситуациям, людям, миру и его проблемам».