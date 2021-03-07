Укрзализныця останавливает продажу билетов на Закарпатье

«Укрзализныця» с 8 марта останавливает продажу билетов на Закарпатье в связи с отнесением региона к красной карантинной зоне.
Ограничение будет действовать до завершения действия усиленного карантина, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к „красной“ карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе добавили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами — а их 2 100 — смогут беспрепятственно выехать или добраться до Закарпатья по железной дороге.
Накануне Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня.
В данный момент в красной зоне карантина находятся Черновицкая, Житомирская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Винницкая область находится на грани попадания в нее.
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