В Украине отменяют трудовые книжки

Правительство в среду запускает в работу законопроект и акты, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Об этом министр КМУ Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек», — написал Дубилет.

По его словам, при условии принятия парламентом этого законопроекта, граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

«Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные», — подчеркнул министр.

Он отметил, что граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

«Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться ЭЦП. Также, надеюсь, мы успеем прикрутить туда и BankID. Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы», — отметил Дубилет.

Представитель правительства также подчеркнул, что если у человека есть трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр — самостоятельно или через работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку, как носитель информации, не будет нужды.

Если кто-то все же захочет «коллекционировать» информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать власть не будет.

Дубилет надеется, что принять законы, соответствующие постановления получится в ближайшее время, и тогда запустить всё технически можно будет уже в этом году.