В Украине уже вакцинировали от коронавируса около 16 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 3277 человек, на утро субботы всего от коронавируса привито 15758 граждан, сообщает Минздрав.
За сутки больше всего вакцинировано в Донецкой области — сделано 360 прививок, за весь период прививочной кампании самое большое количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (284 прививки).
В Киеве за минувшие сутки сделано 100 прививок.
Как сообщалось, первая партия в 500 тыс. вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.
25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.
Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.
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