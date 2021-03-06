В Украине уже вакцинировали от коронавируса около 16 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки вакцинировали 3277 человек, на утро субботы всего от коронавируса привито 15758 граждан, сообщает Минздрав.

За сутки больше всего вакцинировано в Донецкой области — сделано 360 прививок, за весь период прививочной кампании самое большое количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), меньше всего — в Закарпатской области (284 прививки).

В Киеве за минувшие сутки сделано 100 прививок.

Как сообщалось, первая партия в 500 тыс. вакцин Oxford/AstraZeneca (Covishield) была доставлена в Украину утром 23 февраля.

25 февраля в Украине началась вакцинация медработников. Кроме них, вакцинировались также министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.

Препарат Oxford/AstraZeneca производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали в понедельник, 22 февраля.