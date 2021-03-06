«Я не убийца»: премьер Словакии отказался возвращать «Спутник V»

Словакия не будет возвращать партию вакцины «Спутник V» в Россию, так как сама нуждается в ней, сообщил, премьер-министр Словакии Игорь Матович. Ранее некоторые политики страны раскритиковали закупку российской вакцины, после этого Матович получил от производителей предложение об отмене договора без каких-либо санкций.
"«Спутник V» назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии, где он крайне необходим. По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть назад. Никогда!«,— написал Игорь Матович в Facebook.
Он отметил, что когда в страну прибыл препарат, то звучали такие выражения, как «гибридная война», «геополитической оружие России», и другой «всевозможный бред о позоре». Но после предложения о возврате препарата, эти высказывания прекратились, уточнил премьер. «Мы не можем отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России... Я не убийца»,— написал он. Господин Макович заявил, что при этом Словакия остается крепкой составной частью Евросоюза.
Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V» 1 марта до регистрации препарата в ЕС. 4 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу «Спутника V».
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