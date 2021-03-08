В областях Украины сейчас делают всего по несколько десятков прививок в день

Вакцинация в Украине продолжается и на выходных, за минувшие сутки прививки получили почти 1 000 человек. Общее число вакцинированных приближается к 18 000.

Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавірус_інфо».

Сообщается, что 910 человек получили вакцину от COVID-19 за минувшие сутки. С начала кампании первой дозой вакцинировано 17 947 украинцев.

Число прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

Винницкая область — 10 прививок;

Волынская область — 20 прививок;

Днепропетровская область — 40 прививок;

Донецкая область — 240 прививок;

Закарпатская область — 10 прививок;

Запорожская область — 10 прививок;

Киевская область — 60 прививок;

Луганская область — 180 прививок;

Львовская область — 90 прививок;

Одесская область — 40 прививок;

Полтавская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 40 прививок;

Харьковская область — 50 прививок;

Хмельницкая область — 30 прививок;

Черновицкая область — 20 прививок;

Черкасская область — 40 прививок.

При этом лля победы над коронавирусом Украине нужно ежедневно вакцинировать 100 тысяч человек.