В областях Украины сейчас делают всего по несколько десятков прививок в день

Вакцинация в Украине продолжается и на выходных, за минувшие сутки прививки получили почти 1 000 человек. Общее число вакцинированных приближается к 18 000.
Об этом сообщает Telegram-канал «Коронавірус_інфо».
Сообщается, что 910 человек получили вакцину от COVID-19 за минувшие сутки. С начала кампании первой дозой вакцинировано 17 947 украинцев.
Число прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
Винницкая область — 10 прививок;
Волынская область — 20 прививок;
Днепропетровская область — 40 прививок;
Донецкая область — 240 прививок;
Закарпатская область — 10 прививок;
Запорожская область — 10 прививок;
Киевская область — 60 прививок;
Луганская область — 180 прививок;
Львовская область — 90 прививок;
Одесская область — 40 прививок;
Полтавская область — 30 прививок;
Тернопольская область — 40 прививок;
Харьковская область — 50 прививок;
Хмельницкая область — 30 прививок;
Черновицкая область — 20 прививок;
Черкасская область — 40 прививок.
При этом лля победы над коронавирусом Украине нужно ежедневно вакцинировать 100 тысяч человек.
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