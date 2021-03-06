Для победы над коронавирусом Украине нужно ежедневно вакцинировать 100 тысяч человек

Украине необходимо до конца года провакцинировать от коронавируса 30 млн граждан.

Об этом заявил академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.

«Нам нужно провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, нужно убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. Для этого мы ежедневно должны иммунизировать 100 тыс. человек», - отметил академик.

Он пояснил, что приобретают все большее распространение варианты вируса, которые «будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще нечувствительными» к существующим вакцинам. «Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения», — подчеркнул Комисаренко.

Как сообщалось, 24 февраля в стране стартовала кампания вакцинации. В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения, прививки получили 15 758 человек.