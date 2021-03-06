Для победы над коронавирусом Украине нужно ежедневно вакцинировать 100 тысяч человек

Украине необходимо до конца года провакцинировать от коронавируса 30 млн граждан.
Об этом заявил академик, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны Сергей Комисаренко в эфире телеканала «Украина 24», передает Укринформ.
«Нам нужно провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, нужно убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. Для этого мы ежедневно должны иммунизировать 100 тыс. человек», - отметил академик.
Он пояснил, что приобретают все большее распространение варианты вируса, которые «будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще нечувствительными» к существующим вакцинам. «Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения», — подчеркнул Комисаренко.
Как сообщалось, 24 февраля в стране стартовала кампания вакцинации. В настоящее время, по данным Министерства здравоохранения, прививки получили 15 758 человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016