Еврокомиссия представит проект паспортов вакцинации 17 марта

Еврокомиссия (ЕК) представит свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Он отметил, что решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее странами ЕС.

"17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения по этому документу, который не будет называться паспортом, а получит название "зеленый электронный пропуск"",— заявил Мамер. При обсуждении со странами ЕС правил будущего применения этого документа ЕК намерена добиваться, чтобы его введение не допускало дискриминации граждан ЕС, которые не прошли вакцинацию.

В конце февраля в Брюсселе прошел двухдневный видеосаммит Евросоюза. На нем председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что страны ЕС продолжат работу над запуском европейского сертификата вакцинации. Вероятно, уже в течение трех месяцев страны смогут договориться о том, что там будет указано (например, отметка о вакцинации, антителах или о сданном недавно тесте), и о том, как унифицировать эту информацию и наладить обмен ею.

1 марта Брюссель официально заявил о создании сертификата о вакцинации от коронавируса для обеспечения безопасных поездок в ЕС.