Президент Сирии Асад и его супруга заразились коронавирусом

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского президента.

«Президент Асад и госпожа Асма Асад сдали ПЦР-тест, результат показал заражение коронавирусом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Башар Асад и его жена находятся в хорошем, стабильном состоянии.