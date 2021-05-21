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В ЕС утвердили сертификаты вакцинации – они начнут действовать с 1 июля

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В ЕС утвердили сертификаты вакцинации – они начнут действовать с 1 июля

Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили сертификаты о вакцинации, которые будут внедрены во всех государствах ЕС с 1 июля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

«Комитет постоянных представителей Совета сегодня единогласно поддержал политическое соглашение, достигнутое с Европарламентом 20 мая по европейскому цифровому сертификату COVID», — отмечается в нем.

В документе поясняется, что «цель сертификатов — облегчить безопасное и свободное передвижение во время пандемии COVID-19, предоставив доказательства того, что человек либо был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19». «Сертификат, который будет использоваться к 1 июля, будет доступен в цифровом и бумажном формате, содержать QR-код и выдаваться бесплатно. Это не является предварительным условием для осуществления прав на свободное передвижение и не является проездным документом», — говорится в нем.

При этом, как признала в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении Глобального саммита по здравоохранению в Риме, не все европейские страны готовы к применению цифрового сертификата COVID-19. «Мы запустили этот механизм, но не все страны готовы, кому-то что-то еще нужно догнать», — сказала глава ЕК.

Договоренность по сертификатам между Советом ЕС и Европарламентом была достигнута в четверг после четырех раундов переговоров.

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Государства ЕС обсуждают идею введения признанных во всех 27 странах Евросоюза сертификатов вакцинации с начала марта. Название «зеленый цифровой пропуск» придумала Еврокомиссия, она же предложила, чтобы этот документ включал три категории данных: собственно о вакцинации, о датах перенесенного заболевания, вызываемого коронавирусом, о датах прохождения и результатах ПЦР-тестов.

ЕС, паспорт вакцинации, сертификат вакцинации
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