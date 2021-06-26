Украина пока не договорилась с США и Израилем о признании COVID-сертификатов

В Украине скоро запустится выдача международных сертификатов вакцинации. Наше государство и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов.
Об этом заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Ярослав Кучер в эфире телеканала «Украина 24».
«С ЕС будет договоренность, мы во всех рабочих группах, мы уже даже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другими странам, которые не в ЕС, нужно будет договариваться отдельно», — сказал он.
Кучер подчеркнул, что этот процесс уже идет, им занимается Министерство иностранных дел.
«Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который это будет регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, то мы поговорим об этом уже во вторник», — отметил замглавы Минздрава.
Он сообщил, что в следующем месяце планируется запускать через приложение «Дия» выдачу сертификата для людей, которые получили две дозы вакцины.
«Я вчера получил вторую, протестовал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает, — неплохо работает», — заверил замминистра.
По его словам, приложение «Дия» будет синхронизировано с системой E-Health.
«Пользователь делает запрос на получение этого сертификата, и тогда система E-Health подтянется, так задумано. Для путешествий в страны ЕС вы пограничнику на границе должны будете показать QR-код, он его тем или иным способом просканирует, и он будет видеть, что действительно этот человек имеет вакцину и это подтверждено государством », - сказал Кучер.
На первом этапе запустят сертификаты с полной вакцинацией, но параллельно продолжается разработка для тех, кто переболел и, соответственно, по тестам.
Напомним, в Минцифры сообщили, что страна вышла на финальный этап запуска так называемых COVID-сертификатов, которые позволят безопасно ездить в страны Евросоюза. В настоящее время завершается работа над технической частью.
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