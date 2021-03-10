Минздрав подтвердил регистрацию китайской вакцины Sinovac

Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию в Украине вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Coronavac. Это уже третья вакцина, одобренная для использования в Украине.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.
По его словам, данное решение было принято на основе изучения материалов, которые были предоставлены производителем, а именно регистрационных удостоверений, а также проведения анализа «польза-риск».
«Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения под обязательством вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac Coronavac», — сообщил Иващенко.
Он напомнил, что это уже третья вакцина, которая получила разрешение для экстренного медицинского применения под обязательства в Украине. Ранее Минздрав зарегистрировал вакцины для профилактики COVID-19 Pfizer и AstraZeneka.
Напомним, вчера об одобрении использования препарата для вакцинации от китайской компании Sinovac сообщал Reuters.
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