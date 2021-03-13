Власти в США заплатят $27 млн семье Флойда за урегулирование иска

Власти американского города Миннеаполиса согласились выплатить $27 млн семье афроамериканца Джорджа Флойда за досудебное урегулирование гражданского иска. Смерть Флойда после удушающего приема сотрудника полиции в мае 2020 года вызвала беспорядки и протесты в США и Европе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Решение о выплате принял городской совет 12 марта во время совещания, проходившего в закрытом режиме. Кроме выплаты семье Флойда решение предполагает перечисление $500 тыс. благотворительной организации, основанной после смерти афроамериканца.

Глава городского совета Лиза Бендер, комментируя решение о многомиллионной выплате, в очередной раз выразила соболезнования семье Флойда и его друзьям. Бенджамин Крамп, один из адвокатов, представляющих интересы семьи погибшего, заявил, что решение властей Миннеаполиса стало крупнейшим досудебным урегулированием иска о нарушении гражданских прав, повлекшем смерть человека.

Крамп на пресс-конференции выразил одобрение решением городского совета и мэрии и заявил, что смерть Флойда стала переломным моментом для Америки. «Это заявление о том, что Джордж Флойд заслуживает большего, что его жизнь имеет значение, и что жизнь темнокожих имеет значение в куда более широком значении этих слов», — сказал адвокат.

Семья Флойда в июле 2020 года подала иск против властей Миннеаполиса и четверых сотрудников полиции, участвовавших в задержании Флойда. Сумму компенсации должны были определись присяжные. Кроме того, иск содержал требования об отмене удушающего приема, после которого умер Флойд, а также реформе полиции.

Решение властей Миннеаполиса выплатить $27 млн было принято за неделю до суда над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в непредумышленном убийстве Флойда. 25 мая 2020 года он несколько минут применял удушающий прием, удерживая коленом шею афроамериканца. Флойд при этом говорил, что не может дышать. После задержания мужчину госпитализировали, он умер в больнице.

Согласно первоначальному заключению судмедэксперта, удушение не стало непосредственной причиной смерти афроамериканца. Также в отчете говорилось, что Флойд находился в состоянии наркотического опьянения и болел COVID-19. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за вооруженное ограбление и хранение наркотиков, четыре года отсидел в тюрьме.

Смерть Флойда привела к многомесячным протестам в США и за их пределами. Зачастую акции сторонников расовой справедливости и движения Black Lives Matter перерастали в беспорядки, вооруженные столкновения и заканчивались мародерством.