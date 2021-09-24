Осужденный за смерть Джорджа Флойда полицейский обжалует приговор

Полицейский Дерек Шовин, приговоренный к 22 годам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, решил обжаловать приговор, сообщает телеканал ABC News.
Бывший полицейский Миннеаполиса назвал 14 причин подачи апелляции. Так, утверждает он, судья Питер Кэхилл, вынесший приговор, в частности, злоупотребил своим правом, отказав ему в переносе судебного процесса за пределы округа Хеннепин из-за огласки во время досудебного разбирательства. Он также пожаловался на отказ в новом судебном разбирательстве по своему делу.
В июне суд приговорил Шовина, признанного виновным в смерти афроамериканца, к 22,5 года тюремного заключения. Обвинение запрашивало для него 30 лет лишения свободы.
Присяжные признали экс-полицейского виновным по трем пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), в непредумышленном убийстве и в грубом неуважении к человеческой жизни, по неосторожности повлекшем смерть.
Флойд погиб в США при задержании. Полицейские использовали удушающий прием, придавив афроамериканца коленом, несмотря на то, что тот говорил им, что не может дышать. Обвинение настаивало, что удушающий прием и стал причиной смерти Флойда. Адвокаты в свою очередь заявляли, что афроамериканец скончался из-за проблем со здоровьем и употребления наркотических веществ.
По делу проходят еще трое экс-полицейских, которые вместе с Шовином участвовали в задержании Флойда. Они предстанут перед судом весной 2022 года.
Президент США Джо Байден после вынесения Шовину приговора по этому делу назвал решение подходящим. Гибель Флойда повлекла массовые протесты в США. Люди выступали против расизма и против полицейского насилия.
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