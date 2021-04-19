Войти
Шмыгаль заявил о снижении динамики случаев заболеваемости COVID-19
официально
Шмыгаль заявил о снижении динамики случаев заболеваемости COVID-19
Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск из Афганистана
позиция
Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск из Афганистана
Украина просит США расширить программу обучения военных
официально
Украина просит США расширить программу обучения военных

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Власти США опасаются протестов после вынесения вердикта в деле о гибели Флойда

383
Власти США опасаются протестов после вынесения вердикта в деле о гибели Флойда

Федеральное правительство США обсуждает с губернаторами американских штатов и местными властями недопущение беспорядков в стране в связи с завершением судебного процесса по делу о гибели темнокожего Джорджа Флойда при задержании полицией в минувшем году. Это подтвердила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в контакте с мэрами и губернаторами, местными властями», — заявила официальный представитель президента США Джо Байдена, комментируя окончание суда в Миннеаполисе (штат Миннесота). «И мы, разумеется, будем продолжать призывать к мирным протестам», — отметила она.

Псаки отказалась уточнить, обсуждаются ли уже и перспективы привлечения Национальной гвардии США к обеспечению правопорядка в случае возникновения массовых акций протеста по завершении процесса в Миннеаполисе. По словам представителя Белого дома, власти США ведут «спектр консультаций относительно того, как гарантировать, что, независимо от исхода процесса, есть пространство для мирного протеста».

Ранее телекомпания CNN сообщала, что президент США рассматривает возможные варианты действий для предотвращения массовых беспорядков после вынесения решения присяжных в деле бывшего полицейского Дерека Шовина. «Ситуация уже напоминает коробку со спичками, и с каждым днем она становится все напряженнее», — приводит CNN слова представителя администрации Байдена, говорившего на условиях анонимности. Аппарат Байдена уже готовит речь к вынесению вердикта, в которой президент, как ожидается, намерен выразить солидарность с чувствами американцев, чувствующих себя пострадавшими от расовой дискриминации, но также и призвать их к спокойствию. Поездку в Миннесоту Байден пока не планирует. Президент также не хочет использовать для пресечения возможных беспорядков силу, как поступал его предшественник в Белом доме Дональд Трамп.

В понедельник суд округа Хеннепин в Миннеаполисе начал выслушивать заключительные заявления сторон по делу Шовина. После этого члены жюри присяжных удалятся на совещание. Его временные рамки не определены, на деле это означает, что решение может последовать даже в ближайшие часы, но, возможно, его придется ждать и несколько дней. Защита Шовина настаивает на том, что смерть Флойда наступила не из-за применения бывшим полицейским удушающего приема, а из-за проблем со здоровьем из-за употребления наркотиков.

Читайте также: Эффективность «Спутника V» оценили уже в 97,6% — это лучший результат в мире

Кроме того, Шовину одновременно предъявлены обвинения в убийстве второй (до 40 лет лишения свободы) и третьей степени (до 25 лет лишения свободы). Жюри присяжных с большой вероятностью может признать его виновным по одному из этих пунктов, но более мягкое наказание может также спровоцировать протесты. В четверг в Миннесоте также пройдут похороны Данте Райта, погибшего при задержании в начале апреля в пригороде Миннеаполиса.

В Бруклин-Сентер, где погиб Данте Райт, акции протеста, переходящие в столкновения с полицией, проходят уже семь ночей подряд. Демонстрации и пикеты за прошедшую неделю состоялись также во многих городах США, в том числе, в Портленде, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке.

BLM, Джордж Флойд, Джен Псаки, Дерек Шовин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

«Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры - это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016