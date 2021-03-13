Королева Елизавета II поделилась впечатлениями о встрече с Гагариным

Королева Великобритании Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с советским космонавтом Юрием Гагариным, ставшим первым человеком, побывавшим в космосе, и, отвечая на вопрос, каким он был, пошутила: «Русским». Королева приняла участие в онлайн-мероприятии, посвященном Британской неделе науки. Об этом сообщает Sky News.
«Было очень интересно встретиться с ним, и я думаю, то, что он был первым в космосе, это захватывающе», — отметила Елизавета II.
Юрий Гагарин посещал Лондон в 1961 году, после полета в космос. Он был приглашен Елизаветой II на ланч в Букингемском дворце.
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