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В Раду проходят только четыре партии

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В Раду проходят только четыре партии

Четыре политические партии преодолели бы пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 до 9 марта.

Согласно результатам исследования, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» — за нее готовы отдать свой голос 18% всех опрошенных или 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию «Европейская солидарность» готовы отдать свой голос соответственно 13% и 20% опрошенных, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — соответственно 13% и 18%, ВО «Батькивщина» — соответственно 7% и 9%, партию «Сила и честь»- соответственно 4% и 5%.

В то же время за партию «Голос» готовы отдать свой голос 3% всех опрошенных и 3% тех, кто определился с выбором, за ВО «Свобода» — соответственно 2,5% и 3%, партию «Украинская стратегия Гройсмана» — соответственно 2% и 3% , «Радикальную партию Олега Ляшко» — соответственно 2% и 2%, «Партию Шария» — соответственно 1% и 2%, партию «Гражданская позиция»- соответственно 1% и 1%, партию «Оппозиционный блок» — соответственно 1% и 1% , партию «УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.

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Исследование проведено методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Верховная Рада, опрос
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