Уровень доверия к органам власти снизился до рекордных минимумов

Меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
Отмечается, что Верховной Раде доверяет лишь 8% опрошенных граждан, а не доверяет 80%.
Также сообщается, что доверие правительству выразили 11% участников опроса, а 74% заявили о недоверии.
В опросе КМИС сказано, что президенту доверяет 16% опрошенных граждан Украины, а не доверяет 70%.
Отмечается, что наибольшим доверием среди украинцев пользуются люди, которые живут рядом (68%), волонтеры (63%), церковь (51%) и Вооруженные силы (51%).
Сообщается, что опрос проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года методом личного интервью.
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