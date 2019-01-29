Уровень доверия к органам власти снизился до рекордных минимумов

Меньше всего украинцы доверяют Кабинету министров, Верховной Раде и президенту, а больше всего соседям, волонтерам, церкви и военнослужащим. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что Верховной Раде доверяет лишь 8% опрошенных граждан, а не доверяет 80%.

Также сообщается, что доверие правительству выразили 11% участников опроса, а 74% заявили о недоверии.

В опросе КМИС сказано, что президенту доверяет 16% опрошенных граждан Украины, а не доверяет 70%.

Отмечается, что наибольшим доверием среди украинцев пользуются люди, которые живут рядом (68%), волонтеры (63%), церковь (51%) и Вооруженные силы (51%).

Сообщается, что опрос проводился с 30 ноября по 14 декабря 2018 года методом личного интервью.