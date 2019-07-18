Украинцы довольны деятельностью Зеленского и очень недовольны Радой

Деятельностью президента Украины Владимира Зеленского довольны более половины граждан, работу премьер-министра Владимира Гройсмана позитивно оценивают четверть опрошенных, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 13-17 июля.
Так, согласно опросу, 58% респондентов довольны деятельностью Зеленского на посту главы государства, 19% придерживаются противоположного мнения, еще 24% пока не смогли сформировать свое отношение к нему.
Деятельность главы правительства Гройсмана положительно оценивают 28% респондентов, а 62% — отрицательно.
Работой Верховной Рады недовольны более 80% респондентов, довольны — только 7%.
Также согласно результатам опроса, 41% опрошенных граждан считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 37% — что в неправильном, 22% не определились по этому вопросу.
«Лучше оценивают направление развития страны на западе и в центре Украины, относительно хуже — на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели «Слуги народа». В то же время самыми пессимистичными являются сторонники партий «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь», — сообщает группа «Рейтинг» в пресс-релизе.
Опрос проводился путем формализованного интервью (face-to-face) среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.
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