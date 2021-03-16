СМИ узнали о планах Германии потянуть время до полной достройки «Северного потока -2»

В рамках разногласий с США по поводу «Северного потока-2» Германия хочет выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. В Берлине надеются, что риторика США в отношении завершенного проекта изменится.

Газопровод готов на 95% и может быть закончен к сентябрю, пишет агентство со ссылкой на аналитиков.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что они думают, что когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть иначе (для США)», — сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с вопросом.

По словам еще одного европейского дипломата, в Берлине полагают, что у американских властей есть желание вести переговоры по этому вопросу и находить решение.

В Вашингтоне в свою очередь агентству сообщили, что продолжают взаимодействовать с правительством Германии для того, чтобы прояснить санкционные риски. «Мы не считаем, что США должны предлагать варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США.

Однако Берлин пока не предлагает никаких вариантов решения проблемы, пояснил Reuters высокопоставленный немецкий чиновник.

В администрации США нет однозначного мнения по поводу давления на российско-немецкий проект. Как пишет агентство, некоторые члены администрации говорят, что Вашингтону нужно трезво оценивать перспективы, учитывая, что предыдущие администрации не смогли добиться закрытия проекта. Некоторые чиновники призывают администрацию Байдена рассмотреть возможность ослабления давления и вместо этого продумать, как можно использовать проект в будущем в случае кризисов.

В конце прошлой недели Politico со ссылкой на источники сообщал, что Байден оказался «между молотом и наковальней» в ситуации с «Северным потоком-2». По данным издания, администрация с одной стороны хочет помешать реализации проекта, с другой — не хочет портить отношения с Германией. Помимо этого, на президента давят обе партии.