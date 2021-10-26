Минэкономики ФРГ заявило о безопасности «Северного потока-2» для газоснабжения Европы

Министерство экономики и энергетики Германии пришло к выводу, что сертификация трубопровода «Северный поток-2» не будет представлять опасности для газоснабжения ФРГ и ЕС. Ведомство направило в Федеральное сетевое агентство свое заключение о сертификации проекта, говорится в сообщении на сайте министерства. Регулятор продолжит процесс сертификации.

«Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации «Северного потока-2» для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство",— говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что при подготовке своего заключения Минэкономики ФРГ консультировалось с другими странами—членами ЕС, в том числе с Эстонией, Италией, Латвией, Литвой, Австрией, Польшей, Словакией, Чехией и Венгрией.

"Федеральное сетевое агентство теперь продолжит процедуру сертификации и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия«,— отметило ведомство.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст и глава комитета по экономическому сотрудничеству и развитию Петер Рамзауэр заявили, что повышенный спрос на газ требует скорейшего ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».

Работы по укладке труб «Северного потока-2» завершились 6 сентября, спустя четыре дня «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода. В начале октября «Северный поток-2» начали заполнять техническим газом. Правительство ФРГ заявило, что не видит препятствий для запуска трубопровода. 13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии получило документы по заявке Nord Stream 2 AG о сертификации компании в качестве независимого оператора проекта. Регулятор должен принять решение не позднее 8 января 2022 года.