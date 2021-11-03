В ФРГ рассказали, как идет сертификация «Северного потока — 2»

Процесс сертификации оператора «Северного потока — 2» продолжается, даты окончания процедуры пока нет, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

«Известный процесс сертификации в Федеральном сетевом агентстве продолжается, я не могу назвать даты (окончания процедуры — Ред.)», — сказала Барон.

Она напомнила, что по закону процедура может продолжаться до четырех месяцев, она была начата в начале сентября.