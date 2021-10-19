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Рада приняла новый закон о НАБУ

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Рада приняла новый закон о НАБУ

Верховная Рада поддержала законопроект № 5459-1 о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

За законопроект во втором чтении и целом на пленарном заседании во вторник проголосовали 304 народных депутата.

Законопроект изменяет статус НАБУ и превращает его в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (в настоящее НАБУ является государственным правоохранительным органом — Ред.). При этом оговаривается, что требования Кабинета министров по формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Национальное бюро.

Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мероприятий, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Законопроект также убирает норму, согласно которой НАБУ создает президент.

В соответствии с предлагаемыми изменениями, работу НАБУ координирует Кабмин в пределах и в порядке, установленных настоящим законом, но положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть отменены полностью или в отдельной части Кабинетом министров. Назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров (в действующем законе — президент — Ред.).

«Кабинет министров Украины исключительно при наличии оснований... принимает решение об увольнении директора Национального бюро с должности, если за него проголосовало не менее двух третей должностного состава Кабмина», — говорится в законопроекте.

Законопроект предусматривает, что директором Национального бюро может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не менее десяти лет, опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в том числе за рубежом, или в международных организациях не менее пяти лет, владеющий государственным языком и способный по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организовывает и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек, из которых три члена комиссии предлагает Кабинет министров Украины и еще три — Кабмин на основании предложений международных и иностранных организаций, которые на протяжении последних трех лет до завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

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Как отметила во время обсуждения предложений и поправок к законопроекту глава парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина (фракция «Слуга народа»), в конкурсной комиссии будут работать независимые эксперты, как и рекомендовала Венецианская комиссия.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Конституционный суд 28 августа 2020 года признал неконституционным указ президента № 218/2015 «О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины», а 16 сентября 2020 года КС признал неконституционными отдельные положения закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

НАБУ, Верховная Рада
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