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«Коррупционер не может быть директором НАБУ»: большинство фракций парламента готовы голосовать за увольнение Сытника

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«Коррупционер не может быть директором НАБУ»: большинство фракций парламента готовы голосовать за увольнение Сытника

Большинство представителей депутатских фракций и групп что поддерживают увольнение или отстранение директора НАБУ Артема Сытника от должности. Отстранение Сытника предусмотрено поданным Кабинетом министров в парламент законопроектом о НАБУ. Об этом пишет РБК-Украина.

Замглавы комитета по антикоррупционной политике Галина Янченко («Слуга народа») отметила, что урегулирование законодательных пробелов в деятельности НАБУ должно быть важнее каких-либо персоналий, в том числе и Сытника. Она призывает «мыслить глобальнее» в этом вопросе.

«Я считаю, что если мы принимаем законопроекты о создании институций, то необходимо говорить об их судьбе, об их работе хотя бы на 10-20 лет, а не о конкретных фамилиях. О фамилиях говорят те люди, которые не уверены, что Украина — достойная страна, в которой могут работать госинституты, а не ручное управление», — сказала она.

Янченко подчеркивает, что ситуация с Сытником должна быть «урегулирована» и приведена в соответствие с Конституцией. При этом она признает, что фракция и профильный комитет еще не рассматривали законопроект Кабмина. Когда это может произойти, еще неизвестно.

Во второй по численности фракции парламента — «Оппозиционной платформе — За життя» (ОПЗЖ) — еще не обсуждали конкретный проект закона, но согласны с тем, что действующий директор НАБУ должен покинуть свой пост.

«Эту норму (об отстранении Сытника, — ред.) мы поддерживаем в обязательном порядке. Мы поддерживали ранее соответствующие мнения Конституционного суда и Окружного админсуда Киева о том, что Сытник не имеет права исполнять свои полномочия. Не понимаю, почему до сих это не было сделано», — заявил изданию депутат от ОПЗЖ, член антикоррупционного комитета Анатолий Бурмич.

Он также уточнил, что необходимо досконально изучить новую процедуру формирования конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ. По его словам, из этого процесса нужно полностью исключить «грантоедов» и представителей международных организаций. Текущий проект закона предусматривает, что «международников» в комиссии будет трое из девяти членов.

В «Европейской солидарности» также еще не сформировали единую позицию по этому документу. Но представитель фракции Алексей Гончаренко заявил, что Артем Сытник однозначно должен быть уволен со своей должности.

«Его надо уволить, потому что он признан украинским судом коррупционером. Это недопустимо, чтобы коррупционер был директором Антикоррупционного бюро», — сказал парламентарий.

В то же время он опасается, что новый порядок формирования конкурсной комиссии может привести к избранию директора НАБУ, подконтрольного президенту и его офису.

Нардеп от «Батькивщины» Сергей Евтушок также выступает за увольнение Сытника. Он апеллирует все к тому же факту внесения директора НАБУ в реестр коррупционеров. Кроме того, депутат недоволен некоторыми методами работы детективов бюро, в их числе провокация взяток и прослушка чиновников.

«Я лично считаю, что такой человек как Сытник, который находится в реестре людей, которые привлекались к ответственности, не может возглавлять такой орган, на который возлагают большие надежды в борьбе с коррупцией», — заявил изданию нардеп. Но решения фракции по этому вопросу еще не было, отметил Евтушок.

Сопредседатель депутатской группы «Партия «За майбутнє» Тарас Батенко отказался высказать свое отношение к судьбе директора НАБУ и соответствующему законопроекту. «Мы еще не принимали решение относительно него на заседании группы», — объяснил он.

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А вот представитель другой депутатской группы — Сергей Шахов из «Довиры» уже определился. Он отметил, что безусловно поддержит правительственный документ и отстранение Сытника.

«От имени группы сказать не могу, но лично от себя, я бы вообще разогнал все антикоррупционные органы и вообще все силовые ведомства. Потому что люди сейчас не доверяют ни власти, ни Кабмину, ни парламенту, ни силовикам. Я голосовал за все эти антикоррупционные органы, но увы не работает ни САП, ни ГБР, ни НАБУ», — заявил он.

Единственная фракция, которая принципиально выступает против внесенного проекта закона — это «Голос».

НАБУ, Верховная Рада, Артем Сытник
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