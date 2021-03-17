Южная Корея будет продолжать прививать граждан препаратом AstraZeneca

Власти Республики Корея продолжат использование в стране вакцины от коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на решение нескольких европейских стран временно прекратить прививать ей граждан. Об этом сообщило в среду национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний.
В распространенном пресс-релизе ведомство отметило, что не нашло связи между вакцинацией этим препаратом и образованием тромбов у ряда пациентов. Агентство указало, что всего в стране после прививки умерли 16 человек, среди них тромбы в крови были обнаружены лишь у одной пожилой женщины, которая ранее была помещена в клинику на длительное лечение. Этот случай в данное время расследуется.
Несколькими неделями ранее власти страны разрешили использование данной вакцины для людей старше 65 лет, придя к выводу о ее эффективности. Всего с 26 февраля, когда в Южной Корее началась кампания по вакцинации, препарат AstraZeneca был введен более 500 тыс. человек — в основном медицинским работникам и лицам с высоким риском развития осложнений от COVID-19.
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