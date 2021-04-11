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Южная Корея возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Южная Корея возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca

Южная Корея возобновит прививки людей до 60 лет препаратом AstraZeneca, вакцинация продолжится согласно плану, но людей младше 30 лет этой вакциной прививать не будут, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

«Группа по продвижению реагирования по вакцинации против COVID-19 объявила, что с 12 апреля продолжит по плану отложенную и приостановленную ранее с 8 апреля вакцинацию препаратом AstraZeneca», — говорится в заявлении KDCA.

KDCA 7 апреля сообщило о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca для граждан младше 60 лет после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) признало связь между этой вакциной и случаями тромбоза. После этого премьер-министр страны Чон Се Гюн приказал органам здравоохранения детально рассмотреть материалы EMA по этому вопросу.

Как пояснило KDCA, решение возобновить вакцинацию связано с последовавшим позже заявлением комитета фармаконадзора PRAC агентства ЕМА о том, что польза от прививки превышает возможные риски побочных эффектов.

В то же время в Южной Корее вслед за решением ЕМА не будут ставить вакцину AstraZeneca людям младше 30 лет без хронических заболеваний, так как касательно этой группы в ЕМА сделали вывод, что риск развития побочных эффектов превышает возможную пользу от вакцинации.

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Пока что в Южной Корее зафиксирован лишь один случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca, но снижения уровня тромбоцитов зафиксировано не было, поэтому он не подходит под определение ЕМА о побочном эффекте после прививки, который включает лишь редкие виды тромбоза, сопровождающиеся снижением числа тромбоцитов. Сообщается, что органы здравоохранения продолжат усиленно следить за проявлением такого побочного эффекта, чтобы в случае развития тромбоза быстро начать лечение и избежать негативного исхода.

Южная Корея, AstraZeneca
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