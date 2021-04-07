Южная Корея частично приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Республика Корея временно приостановила вакцинацию граждан моложе 60 лет препаратом AstraZeneca. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на представителей правительства.
По данным агентства, такое решение принято в связи с опасениями, что вакцина может вызывать тромбоз. Отложена также программа вакцинации препаратом AstraZeneca воспитателей детских садов и учителей школ, которая должна была стартовать 8 апреля.
Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Южной Корее 26 февраля. По состоянию на утро 7 апреля привиты 1,04 млн человек, из них 33,4 тыс. уже получили две дозы препарата. За это время зарегистрировано 11,2 тыс. случаев осложнений, из которых 98,5% прошли в легкой форме — в виде головных и мышечных болей, повышенной температуры и тошноты. 38 вакцинированных умерли, однако эксперты не установили причинно-следственную связь между вакцинацией и смертью.
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